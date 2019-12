Die Tschurndorfer wandern alle Jahre am Sonntag vor dem Weihnachtsfest - und das schon seit fast drei Jahrzehnten - von Tschurndorf zur Waldbereiterkapelle in Ritzing-Helenenschacht. Oft hat es in Strömen geregnet, manchmal hat es heftig geschneit oder der Weg war eisig, trotzdem ist in all´ den Jahren keine einzige Wanderung ausgefallen. Auch heuer nicht, weil die Wanderer bei ausgezeichnetem Wetter die rund zehn Kilometer bewältigten. Bei der idyllischen Kapelle mitten im Wald hielten sie eine kurze Andacht mit traditionellen Weihnachtsliedern und besinnlichen Texten. Gestärkt durch die einzigartige Stimmung freuen sich schon alle auf die Wanderung im Dezember 2020.