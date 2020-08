Mopedfahrer bei Auffahrunfall auf der B50 in Stoob verletzt – eine verletzte Person auf Güterweg in Neutal

STOOB/NEUTAL. Am Dienstagabend gegen 17:15 Uhr wollte eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin am Güterweg Stoob-Unterfrauenhaid in Fahrtrichtung Stoob, im Bereich der Brücke über den Gaberlingbach, zwei entgegenkommenden Radfahrern ausweichen. Dabei geriet der PKW der 18-Jährigen samt 19-jähriger Beifahrerin nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich über die Böschung und kam im Bereich einer beginnenden Baumreihe quer zur Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand. Die Radfahrer entfernten sich ohne den Unfallhergang wahrgenommen zu haben. Die Lenkerin wurde leicht verletzt und durch die Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Die Beifahrerin erlitt zufolge einer Erstdiagnose keine Verletzungen.

Auffahrunfall in Stoob

Gegen 18:00 Uhr kam es dann auf der B50 im Ortsgebiet von Stoob zu einem Auffahrunfall eines 15-jährigen Mopedfahrers. Eine 36-jährige Fahrzeuglenkerin wollte mit ihrem PKW von der Hauptstraße in Richtung Wiesengasse links abbiegen und musste aufgrund des Verkehrs stehenbleiben. Dabei kollidierte der 15-Jährige mit seinem Moped frontal gegen das Heck des PKWs und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er wurde in das Krankenhaus Oberpullendorf eingeliefert. Die Lenkerin des PKWs wurde nicht verletzt.