Termin ist fixiert. Am 2. Oktober finden in den Gemeinden die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. In einigen Gemeinden gab es bereits den einen oder anderen Bürgermeisterwechsel.

BEZIRK. Erst kürzlich übergab Oberpullendorfs Ortschef Rudolf Geißler das Zepter an Johann Heisz, in Großwarasdorf übernahm Martin Karall das Amt des Bürgermeisters, Thomas Stoiber in Weingraben, Manfred Schmidt in Steinberg-Dörfl, Herbert Schedl in Mannersdorf a. d. Rabnitz und Andreas Kacsits in Deutschkreutz.

SPÖ: "Wähler entscheiden"

„Ziel für die diesjährige Gemeinderatswahl ist es, die bestehenden 15 Bürgermeister im Bezirk Oberpullendorf abzusichern", so der SPÖ Bezirksparteivorsitzenden Landesrat Heinrich Dorner. "Bei der Wahl entscheidet die Wählerin und der Wähler, daher wäre es Spekulation, Wahlprognosen vorherzusagen. Von einem bin ich aber überzeugt, dass wir in allen 28 Gemeinden mit kompetenten und wählbaren Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten samt starken Teams antreten werden.“

ÖVP: "Gute Chancen"



ÖVP-Bezirksparteiobmann Niki Berlakovich betont: „Wir arbeiten entschlossen daran, dass die Volkspartei weiterhin in den Gemeinden bestimmende Kraft bleibt. Das Ziel ist es, das hohe Niveau von 12 Bürgermeistern und 220 Gemeinderäten zu halten. Es gibt auch ein paar Gemeinden, in denen es gute Chancen das Bürgermeisteramt beziehungsweise eine Mehrheit zu erobern gibt.“

Grüne: "Sind gewachsen"



"In den Gemeinden, in denen wir bereits präsent sind, wollen wir uns weiterhin engagieren", so die Grüne Bezirkssprecherin Federica Hannel. "Seit der letzten Wahl sind wir aber auch ein bisschen gewachsen, daher kommen noch weitere Gemeinden dazu. So werden wir z.B. auch in Horitschon mit einer Liste antreten. Im März planen wir eine Veranstaltung, um mit engagierten Menschen über die Arbeit im Gemeinderat zu sprechen. Wir zeigen die politischen Möglichkeiten auf, die uns als Gemeinderat zur Verfügung stehen. Wir freuen uns über jeden der sich gemeinsam mit uns gegen die ausufernde Bodenversiegelung und für mehr Transparenz einsetzt."



Bürgermeister im Überblick

(Bezirk Oberpullendorf - Stand Jänner 2022)

Deutschkreutz: Andreas Kacsits (ÖVP) - NEU

Draßmarkt: Anton Wiedenhofer (ÖVP)

Frankenau/Unterpullendorf: Angelika Mileder (ÖVP)

Großwarasdorf: Martin Karall (ÖVP) - NEU

Horitschon: Georg Dillhof (ÖVP)

Kaisersdorf: Horst Egresich (SPÖ)

Kobersdorf: Klaus Schütz (SPÖ)

Lackenbach: Christian Weninger (SPÖ)

Lackendorf: Werner Hofer (SPÖ)

Lockenhaus: Michael Kefeder (SPÖ) - NEU

Lutzmannsburg: Christian Rohrer (ADL)

Mannersdorf: Herbert Schedl (SPÖ) - NEU

Markt St. Martin: Jürgen Karall (SPÖ)

Neckenmarkt: Johannes Igler (ÖVP)

Neutal: Erich Trummer (SPÖ)

Nikitsch: Johann Balogh (SPÖ)

Oberloisdorf: Manfred Jestl (ÖVP)

Oberpullendorf: Johann Heisz (ÖVP)- NEU

Pilgersdorf: Ewald Bürger (ÖVP)

Piringsdorf: Thomas Hauser (SPÖ)

Raiding: Markus Landauer (ÖVP)

Ritzing: Ernst Horvath (ÖVP)

Steinberg-Dörfl: Manfred Schmidt (SPÖ) - NEU

Stoob: Bruno Stutzenstein (SPÖ)

Unterfrauenhaid: Friedrich Kreisits (SPÖ)

Unterrabnitz-Schwendgraben: Franz Haspel (ÖVP)

Weingraben: Thomas Stoiber (SPÖ) - NEU

Weppersdorf: Erich Zweiler (SPÖ)

Gemeinderatswahlen 2017 - Ergebnisse Bezirk Oberpullendorf