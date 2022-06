Am Freitag den 24. Juli lud der LBL-Obmann und ehem. Bürgermeister der Gemeinde Deutschkreutz, Manfred Kölly, zum Pressegespräch ins Cafe Goldmark. Schwerpunktthema: Die nicht nicht abreißen wollende Zahl an Flüchtlingsaufgriffen in Deutschkreutz und Umgebung.

DEUTSCHKREUTZ. "Viele Personen der Bevölkerung sind in den vergangenen Wochen und Monaten an mich herangetreten", berichtet Manfred Kölly. "Täglich werden zwischen 50 und 100 Flüchtlinge, allein im Raum Deutschkreutz/Rattersdorf, aufgegriffen. Das Boot ist übervoll. Die Balkanroute ist nicht geschlossen! Sie ist offen wie noch nie, wie ein Scheunentor." Eine Aufstockung der Polizei und des Bundesheers nutze nichts, wenn gewisse Routen offen sind.

"Klare Forderungen"



"Es muss ein rund 70 Kilometer langer Zaun von Deutschkreutz bis Rattersdorf errichtet werden, um hier die Flüchtlingsströmung aufzuhalten und sie nicht mitten im Ort anzutreffen" betont Kölly. "Ich fordere die EU auf endlich Schritte zu setzen, ich fordere den Bund - das Innenministerium - auf nicht "nur" mehr Polizei und Bundesheer zu schicken, das ist alles mit riesigen Kosten verbunden. Ich fordere den Landeshauptmann auf Klartext zu sprechen, er kennt die Situation ja aus dem Jahr 2015 nur allzu gut."

Karner und Sagartz: "Entsprechende Polizeipräsenz hilft im Kampf gegen illegale Schlepperei"

Innenminister Gerhard Karner und Europa-Abgeordneter Christian Sagartz äußerten sich in einer Presseaussendung zum Kampf gegen illegale Schlepperei. Sie sind sich einig, dass mehr Polizeipräsenz und verstärkte Kontrollen kommen müssen. An der ungarisch-serbischen Grenze wird daher ab Herbst die Anzahl der Polizisten von 30 auf 50 aufgestockt. Zudem werden sie mit weiteren Drohen sowie einem Wärmebildbus ausgestattet.

Erschreckende Zahlen



„Seit Beginn des Jahres wurden über 17.000 Flüchtlinge im Burgenland aufgegriffen und 103 Schlepper verhaftet. Erschreckende Zahlen die zum Handeln aufrufen“, so Europa-Abgeordneter Sagartz, der sich für die burgenländischen Interessen auch im Ausland einsetzt. „Österreich gehört zu den am meisten von Migration belasteten Staaten. Aufgrund der geographischen Lage ist das Burgenland hier besonders betroffen. Deshalb braucht es einen robusten Außengrenzschutz und Binnengrenzkontrollen“, so Innenminister Gerhard Karner.

„Jeder Schlepper, der an den EU-Außengrenzen gestoppt wird, ist einer weniger, der an den burgenländischen Grenzübergängen aufgegriffen werden muss“, so Sagartz abschließend.