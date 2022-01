Anlässlich seines Rücktritts haben wir Bürgermeister Christian Vlasich zum Abschiedsinterview gebeten.

REGIONALMEDIEN: Nach 10 Jahren legen Sie am 13. Jänner 2022 Ihr Amt als Bürgermeister in Lockenhaus zurück. Was sind Ihre Beweggründe?

VLASICH: Ich habe diese Entscheidung wohl überlegt und bin nicht zuletzt auch durch die Umstände des Corona-Jahres zu dem Entschluss gekommen, dass ich in meinem Leben etwas verändern muss.

Wo ich immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin, war die Zeit. Ich lebe in der Dreiecksbeziehung Gemeinde/BUZ/Familie und je nachdem wo am lautesten "geschrien" wurde, habe ich meinen Fokus verlagert. Die Familie habe ich hier immer hintenangestellt und nur wenn der Leidensdruck zu groß war, habe ich für einige Wochen wieder mehr Zeit zuhause verbracht. Genau das möchte ich ändern und meiner Familie diesmal den Vorzug geben, denn was wäre ich für ein Politiker, wenn ich die wichtigste Einheit in unserer Gesellschaft weniger wertschätzen würde als meine Arbeit.

Was waren Ihre „Highlights“ als Ortschef?

Da gibt es einige Highlights:

- Der Ausbau und die Verbesserung der Kinderbetreuung:

Sanierung des Bildungscampus Lockenhaus

Errichtung der Kinderkrippe

- Die Forcierung der touristischen Aktivitäten:

Fledermausausstellung auf Burg Lockenhaus (diese habe ich mit Helfern selbst auf die Burg getragen)

Dracula Theater (das habe ich mit dem Naturparkverein nach Lockenhaus auf die Burg gebracht – die Aufbaufinanzierung erfolgte durch mein Engagement und das von meiner damaligen Mitarbeiterin Tamara Schumeth)

- Die Errichtung und Erhaltung der Infrastruktur:

Erhaltung des BILLA Marktes im Ortszentrum

Errichtung der Naturparkarena und Sanierung des Spielfeldes (SC Lockenhaus-Rattersdorf)

Einführung des PLUS Bus

Fertigstellung des Feuerwehrhauses und Dorfzentrums in Langeck

Fertigstellung bzw. Neuerrichtung von 3 Hochwasserschutzrückhaltebecken

Umsetzung von 3 Kanalsanierungsprojekten

Gab es in Ihrer Amtszeit Entscheidungen, die Sie im Nachhinein anders getroffen hätten oder möglicherweise sogar bereuen?

Es gibt grundsätzlich keine Entscheidungen, die ich bereue, aber vielleicht hätte ich die eine oder andere anders getroffen. „Aber wie heißt es so schön, am Abend bin ich klüger als am Morgen“.

z.B. Der ein oder andere Liegenschaftskauf hätte durch die Gemeinde erfolgen müssen, damit strategische Interessen gewahrt bleiben.

Mehr Zeit für die Menschen nehmen – aufgrund der vielen Arbeit ist das Miteinander mit Mitarbeitern, der Bevölkerung, Freunden und Familie bei mir immer weiter in den Hintergrund getreten.

Wo sehen Sie in Lockenhaus noch Verbesserungspotenzial?

Aber nicht nur in der Großgemeinde Lockenhaus, sondern ich denke, dass es in unserer Gesellschaft ein Thema ist – es fehlt viel zu oft das Bewusstsein, dass wir alle Gemeinde sind, dass jeder einzelne etwas zum Erfolg oder zur Weiterentwicklung beitragen sollte oder könnte… und wenn es nur ist, dass beim Spazierengehen der Müll am Wegrand mitgenommen und entsorgt wird. Der Idealfall wäre, dass jeder von Haus aus seinen Müll selbst entsorgt.

Wer wird als Bürgermeister in Lockenhaus nachfolgen?

Michael Kefeder - er hat die Fachkräfteausbildung zum Nachrichtentechniker absolviert und ist ausgebildeter Versicherungsberater mit mehrjähriger Berufs- und politischer Erfahrung - zuletzt von 2015 bis 2020 Bezirksgeschäftsführer der SPÖ in Oberpullendorf unter Landesrat Norbert Darabos und Landesrat Heinrich Dorner. Seit November 2020 arbeitet er als Abfallbeauftragter beim Burgenländischen Müllverband (BMV) für die Gemeinden im Bezirk Oberpullendorf.

Welchen Ratschlag geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?

Authentisch bleiben; sich nicht verbiegen, um es allen recht zu machen (das ist das Schwierigste); öfters NEIN sagen.

Was machen Sie dann mit der vielen freien Zeit, die sich nun ergibt?

Das werde ich mir sehr genau überlegen, aber wer mich kennt, der weiß, dass mir nie langweilig wird.;-)