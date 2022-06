OBERPULLENDORF. Am Freitag, dem 24.06.2022, folgten Parteifreunde so zahlreich der Einladung der Volkspartei in den Rathaussaal in Oberpullendorf, dass einige nur noch am Eingang stehend dabei sein konnten. In einer Abendveranstaltung mit live Musik, Diashow und professioneller Moderation erfolgte eine Rückschau auf bewegte Jahre und Monate und ein Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Im Unterschied zur Bundespartei, die aktuell viel Kritik ausgesetzt ist, befand man die Basis ungemindert einig und stark.



Präsentation und Tagesordnung

Jacqueline Berghöfer führte launig durch den Abend und sorgte gleichzeitig für einen zügigen Ablauf der Tagesordnung. Zunächst wurde mit einer Schweigeminute der verstorbenen Damen und Herren Parteimitglieder gedacht. Im Folgenden wurden das Tagungspräsidium, die Mandatsprüfungskommission und die Wahlkommission einstimmig gewählt. Es waren keine Anträge eingelangt.

Berichte

Es folgte der Berichte von NR-Abg. BPO Dipl.-Ing. Nikolaus „Niki“ Berlakovich, der die Aktivitäten und Erfolge der letzten Jahre zusammenfasste und auch die Schwerpunkte für die nächsten Jahre setzte: „Die gesundheitliche Versorgung, die Pflege, die Versorgungssicherheit mit Ärzten, die wirtschaftliche Entwicklung mit dem Kampf gegen die Teuerung und der Klimaschutz mit erneuerbarer Energie sowie Nachhaltigkeit sind wichtige Themen für uns.“

Erwartungsgemäß gab es Kritik an der Arbeit der SPÖ, die sich weitgehend denselben Themen widmet.

Niki Berlakovich bei seiner Rede...

Ehrengast EU-Abg. LPO Mag. Christian Sagartz nahm Stellung zur Bundespolitik und der durchaus kritischen medialen Berichterstattung. Rücktritte bzw. Krankenstände wären nach langjähriger Tätigkeit verständlich, es zeige sich aber auch wie belastend eine politische Spitzenfunktion sei. Sagartz thematisierte auch die Bedeutung des Europaparlaments. Er selbst könne in dieser Funktion mehr für das Burgenland tun als je zuvor.

Christian Sagartz

Finanzreferent WB-Obm. Ing. Andreas Schlögl legte einen ausgeglichenen Kassabericht vor, welcher von Maria Lackner mehrmals geprüft wurde. Damit wurden der Finanzreferent und der Vorstand entlastet.

Wahl und Ergebnis

Im Zentrum des Abends stand die Wahl des ÖVP-Bezirksvorstands und des Präsidiums gemäß vorliegender Liste, wofür die Sitzung etwa 10 Minuten lang unterbrochen wurde. BPO-Stv. LAbg.Patrik Fazekas gab anschließend das durchwegs einstimmige Wahlergebnis bekannt:

Bezirksparteiobmann: Nikolaus Berlakovich, Bezirksparteiobmann-Stellvertreter: Patrik Fazekas, Herbert Baumrock, Jacqueline Berghöfer, Petra Herz, Albert Maschler, Finanzreferent: Andreas Schlögl, Finanzprüfer: Klaudia Paulitsch, Rudolf Pfneisl, Herbert Rosenitsch, Silvia Toth.

Danach traten die anwesenden BürgermeisterInnen und VertreterInnen aller Gemeinden des Bezirks zum Fototermin zusammen. Verdiente Parteimitglieder wurden auf offener Bühne geehrte und erhielten Geschenkkörbe gefüllt mit regionalen Produkten.

Geschenkkörbe mit regionalen Produkten für verdiente Mitarbeiter.

Das Präsidium mit den anwesenden BürgermeisterInnen und StellvertreterInnen.

Berlakovich setzt auf Dialog

In Hinblick auf den bevorstehenden Termin zur Gemeinderats- und Bürgermeister-Wahl im Oktober 2022 vermittelte Niki Berlakovich in seinen Schlussworten noch eine wichtige Botschaft an alle Funktionäre und Mitglieder – nämlich über Parteigrenzen hinaus nahe an den Menschen zu bleiben und den Dialog zu pflegen. Er wisse aus langjähriger Erfahrung, dass unterschiedliche Standpunkte nur in Gesprächen zu einem Konsens führen können.

Dem entsprechend klang der Abend bei Erfrischungen und kaltem Buffet mit anregenden Gesprächen aus.