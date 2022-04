STOOB/STEINBERG-DÖRFL. Am Karsamstag fand in Steinberg-Dörfl eine Osternestsuche und in Stoob das Ostereiersuchen statt. Der Osterhase hat viele Kinderaugen zum Leuchten gebracht. LAbg. Patrik Fazekas besuchte beide ÖVP-Veranstaltungen. Die ÖVP Steinberg-Dörfl sammelte Spenden von über EUR 500 für die SOS Kinderdorf Ukraine Hilfe.