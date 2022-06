Die vierten Klassen der MS Oberpullendorf erlebten eine wunderbare Projektwoche in Kärnten. Mit dem Zug ging es von Deutschkreutz nach Klagenfurt. Nach dem Einchecken im Hotel lernten die Jugendlichen die Landeshauptstadt Klagenfurt bei einer Stadtführung kennen. Sie erkundeten die Altstadt mit ihren sehens- und erlebenswerten Gebäuden und Plätzen.

Die Schifffahrt am Wörthersee war Fixpunkt im abwechslungsreichen Programm. Sie führte von Reifnitz nach Velden. Ein Foto vor dem Schloss am Wörthersee durfte nicht fehlen.

Einen 360-Grad- Rundblick auf Kärntens wunderbare Seen- und Bergwelt bot der Aussichtsturm am Pyramidenkogel. Schon allein die Konstruktion aus speziell angeordneten Lärchen-Leimholzstücken und die Diagonalstreben aus Stahl waren beeindruckend. Die Mittelburgenländer schafften die 441 Stufen bis zur Besucherplattform ohne Probleme. Wesentlich schneller als der Aufstieg war die Rückkehr auf den Erdboden: mit ca. 25 km/h ging es in 20 Sekunden mit der Rutsche ins Erdgeschoß. Ein Bad im See und eine Runde Minigolf durften nicht fehlen.

Der Regen machte am dritten Tag eine Programmänderung notwendig. Die Ausstellung „Körperwelten“ zeigte den Schülerinnen und Schülern den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen. Die Plastinate boten eine spannende Reise unter die Haut. Dann war Indoor-Action angesagt: im Jumping-Dome konnten sich alle so richtig auspowern. Interessant war der Escape-Room aus dem die Mädchen und Burschen nur mit Teamwork entkommen konnten.

In wenigen Stunden konnten die Kids in Minimundus die „Welt umrunden“. Sie besuchten das Opernhaus von Syndey, schlenderten unter dem Eiffelturm, knipsten ein Foto vor dem Tadsch Mahal, bewunderten die Freiheitsstatue und genossen ein Eis vor dem Petersdom.

Die Projekttage in Kärnten waren krönender Abschluss von vier Mittelschuljahren und für alle eine gute Gelegenheit, Klassengemeinschaft zu festigen.