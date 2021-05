Frühlingsgala in Raiding

Das Wetter hätte besser sein können, aber die Stimmung unter den Besuchern war ungetrübt: Endlich war es wieder möglich, hochkarätige Kunst live zu genießen. Am 29. Mai beging das Liszt Festival Raiding die feierliche Eröffnung der diesjährigen Saison mit einer Frühlingsgala. Passend zum Jubiläumsjahr „100 Jahre Burgenland bei Österreich“ nahmen die Intendanten und Pianisten Johannes und Eduard Kutrowatz die Gäste mit auf eine virtuose musikalische Reise von Europa über Argentinien nach Nordamerika. Immerhin waren Nord- und Südamerika die bevorzugten Zielgebiete der burgenländischen Auswanderer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen. Das Galaprogramm begann mit Franz Liszts spektakulärer „Mazeppa“, gefolgt von einer Auswahl von „Tango Nuevo“-Stücken des argentinischen Tangogroßmeisters Astor Piazzolla und der berühmten „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin. Den Abschluss bildete wiederum Astor Piazzolla in Form von drei kurzen Zugaben. Das Publikum konnte sich nicht satthören und die Brüder Kutrowatz waren nach der langen Corona-Pause offensichtlich in Spiellaune. Ein weiteres Highlight des Eröffnungskonzertes stellte ohne Zweifel die Enthüllung des Liszt-Triptychons „In Blau“ von Sänger und Maler Herbert Lippert dar. Lippert, der den meisten Musikfreunden als Opern-, Lied- und Oratoriensänger bekannt sein mag, studierte neben Musik auch Malerei. Durch seinen langjährigen Klavierpartner und Freund Eduard Kutrowatz nahm die Faszination für Franz Liszt immer mehr zu und führte letztlich zu den malerischen Werken. Die Frühlingsgala – ein mehr als gelungener Auftakt für ein Festival voller musikalischer Vielfalt und Finesse.

Nähere Infos unter www.lisztfestival.at