Oberpetersdorf. Die “Happy Walker” nützten das Pfingstwochenende zu einer Wanderung zum Hohlen Stein. Dieser gewaltige Steinblock an der Grenze zwischen Oberpetersdorf und Schwarzenbach, im Volksmund auch “Schmugglerstein” genannt, ist ein beliebtes Ausflugsziel in der herrlichen Natur am Fuße des Landseer Gebirges.