Oberpetersdorf. Bei herrlichem Sommerwetter marschierten die “Happy Walker” über die Siglosau entlang der Landesgrenze zu Niederösterreich zum aufgelassenen Steinbruch in Oberpetersdorf. Die Teilnehmer genossen diesen “Spaziergang in der Natur” und entdeckten Neues und Schönes am Wegesrand.