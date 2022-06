Der Oldtimer Traktor Verein Horitschon-Neckenmarkt lädt am 9.und 10. Juli zu einem Treffen bei der Heurigenschenke Duschanek ein. Am Samstag beginnt ab 16 Uhr ein Geschicklichkeitsbewerb mit eigener Damenwertung. Der Sonntag beginnt mit dem eintreffen der Fahrzeuge von 9 bis 11 Uhr. Ab 13:30 Präsentation der Raritäten. Es ist bestimmt für jeden Oldtimerfan was dabei.