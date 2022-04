Wappenpflanze und giftige Schönheit - die Kuhschelle

Weppersdorf

Die Monate März bis Mai sind die Blütezeit der Kuhschelle – der Wappenpflanze der Gemeinde Weppersdorf. In der Natur ist sie nur noch selten anzutreffen, die Zuchtform ist eine beliebte Zierpflanze – doch Achtung, die Kuhschelle ist giftig!



Die burgenländische Landesregierung hat der Gemeinde Weppersdorf, zu der auch Kalkgruben und Tschurndorf gehören, 1997 das Recht verliehen ein Gemeindewappen zu führen. Dieses weist in seiner Gestaltung Elemente mit Bezug auf die Naturverhältnisse und lokale Wirtschaft auf. Im Zentrum stehen zwei Kuhschellen auf einem grünen Rasenbogen. Der rote Bereich darunter symbolisiert das Feuer der einstigen Brennöfen zur Kalkgewinnung und Ziegelherstellung in der Region.

Ihren Namen verdankt die Kuhschelle der Blütenform, die einem Glöckchen oder auch einer Kuhschelle ähnelt. Die Verkleinerungsform „Kühchen“ hat zur Bezeichnung „Küchen“-Schelle geführt. Der wissenschaftliche, lateinische Name lautet „Pulsatilla“ – unter dieser Bezeichnung wird sie z.B. auch in der Homöopathie für verschiedene Zwecke eingesetzt. Im Volksmund wird sie auch Wolfspfote, Bocksbart oder Schlafblume genannt.

Die Kuhschelle wächst als ausdauernde, krautige Pflanze, die während der Blütezeit von März bis Mai Wuchshöhen von bis zu 15 Zentimetern, zur Fruchtzeit bis zu 40 Zentimetern aufweist. Sie ist ein Tiefwurzler und dringt über 1 Meter ins Erdreich ein.

Die lila Blüten, die reichlich Pollen und Nektar bieten, werden von Bienen und Hummeln eifrig besucht. Den Nektar holen sich auch Ameisen, die aber keine Bestäubung durchführen und die damit als Nektarräuber gelten. Charakteristisch sind die zottig behaarten Blütenhüllblätter, die das kostbare Innere vor Feuchtigkeit schützen.

Die Kuhschelle verfügt über einen raffinierten Ausbreitungsmechanismus, um ihre Umgebung zu besiedeln.

Im Fruchtzustand entwickelt sich aus jedem einzelnen Fruchtblatt ein Nüsschen, an dem der Griffel einen stark verlängerten und zottig behaarten Federschweif bildet. Bei trockenem Wetter reißen Windstöße die einzelnen Federschweife aus den Fruchtköpfchen heraus und tragen sie weit fort. Bei nassem Wetter haften die Früchte am Fell vorbeistreifender Tiere an und fallen an anderer Stelle ab. Die abgefallenen Früchte können sich jedoch auch als Bodenkriecher selbständig fortbewegen. Mit ihren scharfen Spitzen können sie sich tief in den Boden eingraben, um dort später auszukeimen.

Trotz dieser außergewöhnlichen Vermehrungsstrategien ist die wild wachsende Kuhschelle heute selten und streng geschützt, dabei war sie einst im mittleren Burgenland häufig anzutreffen. Sie bevorzugt warme, sonnige Standorte, lichte Kiefer- oder Mischwälder und Magerwiesen mit kalkhaltigem Boden. Solche Flächen, die nicht geeignet für die landwirtschaftliche Nutzung sind, werden meist bebaut. Auf landwirtschaftlich genützten, gedüngten Böden verschwindet sie unter dem Konkurrenzdruck anderer Pflanzen sehr schnell. Auf diese Weise hat die Kuhschelle ihren bevorzugten Lebensraum vielerorts weitgehend verloren.

Die Zuchtform, die es neben der lila Urform auch in den Farben rosa und rot gibt, ist eine beliebte Zierpflanze für Steingärten, die im Frühjahr in vielen Gärtnereien angeboten wird.

Eines haben die Wildform und die Zuchtform gemeinsam: alle Pflanzenteile sind giftig und können besonders Kindern und Haustieren gefährlich werden. Schon der Umgang mit der frischen Pflanze kann zu Blasenbildung, Verätzungen und Entzündung der betroffenen Hautstellen führen. Bei Verzehr von Pflanzenteilen kann es zu Nierenentzündungen, Magen- und Darmbeschwerden und Lähmungen des Zentralnervensystems kommen. Vergiftungen werden mit der Verabreichung von Aktivkohle und dem Auslösen von Erbrechen behandelt. Magenspülungen, Elektrolytsubstitution sowie gegebenenfalls künstliche Beatmung gehören ebenfalls zu den Therapiemaßnahmen. Es empfiehlt sich demnach Abstand zu halten.

Dennoch soll die Kuhschelle nicht aus den heimischen Beeten verbannt werden, denn sie ist eine wahre Schönheit und gehört zur Identität von Weppersdorf und dem Burgenland.

Ein besonders gelungenes Ensemble aus Blumenbeet, Brunnen und Sitzgelegenheiten kann derzeit am Raiffeisenplatz in Weppersdorf bewundert werden und lädt zum Verweilen ein.