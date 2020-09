Unterpetersdorf – Auf die Plätze, fertig, los: Am 19. September 2020 läuft‘s wieder beim Feuerwehrlauf in Unterpetersdorf, im Rahmen der Sonnentherme Family Run Tour 2020. Dann können sich (Hobby-) LäuferInnen aller Altersklassen auf den flachen und schnellen Laufstrecken in und rund um das Zentrum von Unterpetersdorf miteinander messen.

Sport und Spaß für die ganze Familie

Kinder und Teenager können ihre Läuferqualitäten auf dem ca. 650 Meter langen, flachen Rundkurs beim und rund um das Feuerwehrhaus in Unterpetersdorf unter Beweis stellen, wobei die Rundenanzahl je nach Altersklasse festgelegt ist. Der Hauptlauf für Erwachsene führt hingegen 8.700 Meter lang vom Feuerwehrhaus Unterpetersdorf an Wiesen, Feldern, Weingärten vorbei Richtung Haschendorf und entlang der Römischen Bernsteinstraße zurück zu Start/Ziel.

Die Leistungen der LäuferInnen sollen auch belohnt werden:

Alle Teilnehmenden erhalten ein Startersackerl voller Überraschungen

Die Schnellsten des Hauptlaufs erhalten Preisgelder

Für alle Teilnehmer der Kinderläufe U6+U8 gibt es eine Medaille

Gratis Verpflegung für alle LäuferInnen

Für die Zeitmessung ist übrigens kein eigener Chip notwendig, dieser ist in der Startnummer integriert.

Fire Fighter Run

Dieser Bewerb wurde eigens für die „härtesten“ Feuerwehr-Männer & -Frauen geschaffen: ein anspruchsvoller Hindernisparcours mit ca. 650m Länge, Massenstart in Feuerwehradjustierung, kurz nach dem Start anlegen der Atemschutzausrüstung, bewältigen der Hindernisstrecke und auslegen eines Feuerwehrschlauches knapp vor dem Zieleinlauf.

Für den Family Run in Unterpetersdorf verlosen wir 3x2 Startplätze! Jetzt mitmachen und schon bald in den Startlöchern stehen. 

Alle Informationen rund um die 2. Station der Sonnentherme Family Run Tour 2020 in Unterpetersdorf unter: www.horitschon.at/run



