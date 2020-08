LACKENBACH (O.Frank). In Schusslaune! Zum Abschluss der Testspiel-Serie war der 2. Anzug des Burgenlandligaklubs ASK Horitschon für 2. Liga Mitte-Verein SV Lackenbach kein Stolperstein. Endstand 7:3. Der SV Lackenbach trifft in der 2. Liga Mitte in Runde eins auf den SC Oberpullendorf (Freitag, 19.30 Uhr) und der ASK Horitschon empfängt am Samstag, ab 17 Uhr in der Burgenlandliga den ASV Siegendorf.

SV LACKENBACH – ASK HORITSCHON U23 7:3 (5:1)

Sportplatz Lackenbach, Schiedsrichter Zoran Boskovski



Tore:

1:0, Noah Exel (11.)

2:0, Ahmet Mehic (12.)

3:0, Nemanja Stanimirovic (20.)

3:1, Marco Pekovits (23.)

4:1, Noah Exel (33.)

5:1, Maximilian Janitsch (39.)

5:2, Niklas Vlasich (52.)

5:3, Marco Pekovits (75.)

6:3, Ahmet Mehic (89.)

7:3 Ahmet Mehic (90.)

SV Lackenbach (Startformation): Paul Sodoma, Michael Rois, Ahmet Mehic, Nemanja Stanimirovic, Roman Puhr, Alexander Janitsch, Andreas Weninger, Maximilian Janitsch, Noah Exel, Mario Lösch. Ersatzspieler: Sebastian Bauer, Florian Schick, Daniel Fuchs, Stefan Emmer. Trainer: Jürgen Kutrovatz

ASK Horitschon U23 (Startformation): Dieter Dank, Dennis Horvath, Christoph Schedl, Jan Kovacs (K), Marco Pekovits, Johannes Kutrovats, Mario Hötschl, Niklas Vlasich, Gabriel Kautz, Niklas Taschner, Marko Sövegjarto. Ersatzspieler: Julian Gruber, Marcel Tremmel, Julian Filz. Trainer: Hannes Marzi