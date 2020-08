Im Vorfeld der im März abgehaltenen Blaufränkischland Rallye luden die Bezirksblätter Burgenland zu einem Gewinnspiel – Insgesamt 5 Gewinner durften sich über die Teilnahme an einem Volvo Rallyeschnuppertag freuen. Coronabedingt musste der Termin heuer mehrfach verschoben werden.

MANNERSDORF/HOLLABRUNN. Am 22. August fand nun der erste Volvo Rallyeschnuppertag 2020 am WRT Ring in Hollabrunn statt. Unter den zahlreichen Teilnehmern war mit Ernst Augustin aus Mannersdorf auch einer der Bezirksblätter-Gewinner mit dabei! Gemeinsam mit einigen mitgereisten Freunden ließ er es sich die Gelegenheit, das Rallyefeeling selbst hinter dem Lenkrad zu erleben, nicht entgehen.

Weitere Termine geplant

Für alle Gewinner, welche terminlich verhindert waren und auch weitere Interessierte, wird es auf Grund der großen Nachfrage bald einen weiteren Termin geben. Jene findet man immer rechtzeitig auf www.gpracing.at, die aktuellen Gewinner werden selbstverständlich automatisch verständigt.

"Traum vom Rallyefahren abseits jeglicher Illegalität ausüben"

Der Organisator der Blaufränkischland Rallye und der Volvo Rallyeschnuppertage Georg Gschwandner meint dazu: "Für meinen Rallyeclub MCL 68 und mich ist es wichtig, möglichst vielen Fans eine leistbare Möglichkeit zu bieten, ihren Traum vom Rallyefahren abseits jeglicher Illegalität und Gefahr ausüben zu können. Insbesondre bei der Jugend ist die Nachfrage sehr groß und ich bemühe ich immer, schon alleine auch auf Grund meines Hauptberufs als Führerscheinprüfer, den jungen Leuten eindringlichst zu erörtern, dass es im Straßenverkehr keinen Resetknopf a la Play Station gibt. Gerade hier eignen sich unsere Rallyeschnuppertage hervorragend, um den jungen Leuten ohne Gefahr die eigenen aber vor allem auch die physikalischen Grenzen aufzuzeigen."