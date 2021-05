Motorsport: Bei Hans Sachs nehmen Rallye-Planungen nun gehörig Fahrt auf

OBERPETERSDORF (Oliver Frank). Worthülsen oder inhaltslose Sprechblasen sind nicht sein Metier, von rhetorischer Wortkrämerei hält er Abstand: Hans Sachs blickt gerne über den Tellerrand, ist stimmgewaltig und leidenschaftlicher Motorsport-Veteran. Seine oft tiefgründige Sprechweise mit viel Meinungshoheit ist zuhörerorientiert, gerne wechselt er zu aktuellen Tagesthemen wie Politik oder Wirtschaft. Um dann doch wieder bei seiner Leidenschaft – dem Motocross-Offroad – anzukommen. Und über seine Pläne zu sprechen.

Bosnien-Rallye in Vorbereitung

Die zwei Auslandsrennen am Schirm haben. So sind die Vorbereitungen für die ab 25. Juli beginnenden Bosnien-Rallye, die als Roadbook-Tour geführt und rund 1.600 km umfasst, in vollem Gange. Schon vorab wird Organisator Stefan Rosner die Strecke abfahren, danach wird das seitenschwere Roadbook erstellt. Mitte August wartet auf seiner KTM 450 Rally Factory Replica ein weiteres Roadbook-Trainings-Camp in der Mongolei, dessen Strecke bis zur russischen Grenze führen soll. Gesamtlänge: rund 2.800 km. „Derzeit sind ja noch keine Flüge buchbar, aber ich hoffe, dass dies bald möglich sein wird“, schwingt bei Hans Sachs große Hoffnung mit, dass die im Vorjahr abgesagte Rallye im heurigen Jahr doch stattfinden wird.