2. Liga: USC Pilgersdorf-Trainer Stefan Pürrer hat gehobene Ansprüche, ist aber noch vorsichtig

PILGERSDORF (O. Frank). Es ist ein Ansatz eines Leitfadens für seine Mannschaft: „Wir wollen vorne dabei sein, im Spitzenfeld mitmischen, aber eine Prognose zu diesem Zeitpunkt abzugeben, ist ganz schwer“, erklärt USC Pilgersdorf-Trainer Stefan Pürrer, der mit Martin Bartucz und Andras Fabsics zwei Neuzugänge begrüßen konnte. In der abgebrochenen Vorsaison war der USC Pilgersdorf unter den Top-Teams der 2. Liga Mitte eine Konstante, war am 2. und 5. Spieltag sogar Tabellenführer und hätte für das Frühjahr durchaus ein ambitioniertes Saisonziel verfolgt, sogar „am Ende der Saison ganz oben in der Tabelle zu stehen.“ Doch dazu kam es aufgrund Corona nicht. Mit Blick auf mögliche, neue Corona-Maßnahmen wünscht sich Stefan Pürrer vom Bgld. Fußballverband eine klare, vorgegebene Linie, quasi einen Vorschlag für ein Worst-Case-Szenario. „Falls es tatsächlich wieder zu erheblichen Maßnahmen kommt und die Meisterschaft vielleicht wieder eingestellt, wäre es für die Klubs gut zu wissen, wie in weiterer Folge damit umgegangen wird“, so Pürrer. Was wie die Befürchtung einer durchaus nachvollziehenden Prognose von Stefan Pürrer darstellt, hat jedoch eine sicherlich nachvollziehbare Facette. Diesbezüglich darf es in dieser Debatte keine Denkverbote geben.