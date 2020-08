Innerhalb des Unternehmernetzwerks Business Network International (BNI) Sonnenland wurden seit der Gründung am 01.04.2019 in Oberpullendorf mehr als 763 Empfehlungen ausgesprochen, die zu einem Umsatz von 700.000 Euro für die vernetzten Unternehmen geführt haben.

„Seit der Gründung hat sich BNI Sonnenland in der Region Oberpullendorf und Kirchschlag hervorragend entwickelt, unsere engagierten Unternehmer haben ihren Umsatz markant steigern können und auch die Weitergabe von Empfehlungen hat sich überdurchschnittlich entwickelt.“, berichtet DI Ralph Marake BNI Chapterdirektor für BNI Sonnenland stolz. „2020 wollen wir viele weitere Unternehmer von den Vorteilen des Netzwerkes überzeugen und so die Mitgliederzahl in der Region weiter steigern“, ergänzt der Vermessungstechniker Marake weiter, „Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen ist das, was uns zusammenbringt gerade in einem schwierigen Wirtschaftsjahr wie 2020 mit unsicheren Zukunftsaussichten.“

Für den Immobilienmakler DI Walter Seitl ist darüber hinaus der persönliche Zusammenhalt der Gruppe von Bedeutung. Das BNI Sonnenland trifft sich regelmäßig auch außerhalb der wöchentlichen Frühstücksmeetings zu einem gemütlichen Beisammensein. Die gegenseitige Wertschätzung und der respektvolle Umgang miteinander sind wesentlich für das erfolgreiche Netzwerk. „Man fühlt sich in dieser Gruppe einfach wohl.“, sagt auch Fitnessstudiobetreiberin Verena Schwarz.

BNI ist ein internationales Unternehmernetzwerk für Geschäftsempfehlungen mit aktuell 8.621 Unternehmerteams in über 71 Ländern. 2.400 KMUs aufgeteilt auf sieben Regionen arbeiten derzeit in 81 Unternehmerteams in Österreich zusammen. Insgesamt haben KMUs in Deutschland und Österreich 941 Millionen Umsatz mit BNI 2019 erwirtschaftet.

In der Region Steiermark-Burgenland sind derzeit über 312 regionale Unternehmen in mehr als 13 Unternehmerteams aktiv. Wichtigste Säule dieser Unternehmerteams sind verbindliche wöchentliche Frühstückstreffen, die morgens um sieben Uhr beginnen. Diese Meetings sind klar strukturiert, im Mittelpunkt stehen dabei Kurzpräsentationen der Mitglieder, Beziehungsaufbau und die Weitergabe von qualifizierten Geschäftsempfehlungen, die zu mehr Umsatz für alle Beteiligte führen.

Über BNI

BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 8.621 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.