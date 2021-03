In Weppersdorf entstehen einige neue Wohnprojekte der OSG: Seniorenwohnungen, eine Tagesheimstätte, eine Gesundheitseinrichtung sowie Start- und Familienwohnungen.

WEPPERSDORF. Die Planungsarbeiten für das "Wohnen im Alter" sind abgeschlossen. Im Zentrum des Ortes werden acht Seniorenwohnungen und eine Tagesheimstätte errichtet. „Die Lage ist ideal – mitten im Ort und somit mitten im Geschehen“, freut sich Bürgermeister Erich Zweiler über das neue Projekt in seiner Gemeinde. „Ob Kirche, Pflegekompetenzzentrum, Apotheke, Gemeindeamt oder Gasthaus – in nur wenigen Minuten ist alles bequem zu Fuß erreichbar“.

Gesundheitseinrichtung



Auch der Arzt wird bei den Seniorenwohnungen sprichwörtlich „ums Eck“ sein. In unmittelbarer Nähe zum „Wohnen im Alter“ ist auf den Pfarrgrünen die Errichtung der „GEW – Gesundheitseinrichtung Weppersdorf“ in Vorbereitung. Während im Erdgeschoß Ordinationsräume entstehen, werden im Obergeschoß fünf Kleinwohnungen mit einer Größe von 52 m² bis 63 m² errichtet.

Wohnen von klein bis groß



Im Siedlungsgebiet am Gartenweg entstehen derzeit Startwohnungen und Wohnungen für Familien. Bereits jetzt – also Mitten im Rohbau – sind alle 6 Wohnungen vergeben.

Bei den Reihenhäusern am Sieggrabenbach ist die Nachfrage ebenfalls groß, weshalb für beide Projekte ein 2. Bauabschnitt vorbereitet wird. Baustart ist für Sommer 2021 geplant.

Wirtschaftliche Entwicklung

„Die Bemühungen der Gemeinde zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen trägt bereits Früchte, die Nachfrage nach Einfamilienhausplätzen, Wohnungen und Reihenhäusern ist enorm!“, zeigt sich auch Vizebürgermeister Karl Degendorfer über die Dynamik in seiner Gemeinde begeistert.