Seit dem Ende des Lockdowns ist in der Friseur-Branche wieder halbwegs Normalität eingekehrt – abgesehen von der Maskenpflicht natürlich, aber an die hat man sich mittlerweile gewöhnt

HORITSCHON/OBERLOISDORF. "Jetzt im August läuft das Geschäft wieder normal, weil die Leute wieder regelmäßig zum Haare schneiden kommen", erzählt die Friseurin Brigitta Maly vom Salon "Hoarschoarf" in Horitschon. Das war vor dem offiziellen Sommerbeginn noch anders: "Im Juni gab es weniger Kunden, aber das lag daran, dass nach dem Lockdown im Mai so viel los war."

Alle acht statt sechs Wochen

Maly merke aber auch, "dass die Leute sparen". So würden etwa manche Kunden nur mehr alle acht statt alle sechs Wochen kommen. "Zum Glück haben Friseure am Land aber sehr viele Stammkunden, das hilft natürlich." Zusätzlich habe man durch vermehrtes Werben in der Corona-Krise auch den ein oder anderen neuen Kunden gewinnen können.

"Eigentlich in der Normalität"

Auch im Salon "Creative Hairstyle By Rita" von Rita Schermann in Oberloisdorf ist man "bis auf die Maskenpflicht eigentlich wieder in der Normalität angelangt", wie sie den Bezirksblättern berichtet. Aber: "Die Kunden haben sich an die Masken gewöhnt und wir uns auch."

Schermann und ihre Mitarbeiterinnen wären "natürlich froh, wenn die Masken irgendwann nicht mehr verpflichtet sind, aber wir würden auch dann auf Nummer Sicher gehen und sie tragen, weil ich natürlich meine Mitarbeiter und die Kunden schützen will", erklärt die Friseurin, die in ihrem Salon selbstgebastelte Masken anbietet und diese ihren Kunden auch kostenlos zur Verfügung stellt.

Sollte die Maskenpflicht in naher Zukunft tatsächlich fallen, wäre Brigitta Maly dafür, "dass die Kunden keine mehr tragen müssen, aber ich und meine Mitarbeiterinnen schon".