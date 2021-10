STOOB. Am Samstag, 9. und Sonntag, 10. Oktober, jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr, konnten Kunden und Interessierte anlässlich der 25 Jahre Hausmesse den Schauraum und den Schaugarten in Stoob in der Waldgasse besichtigen und die große Produktpalette bestaunen. Das Unternehmen führt seit 1996 qualitativ hochwertige Alu-Zaunanlagen, Carports, Terrassendächer, Vordächer und Geländer, Doppelstabmatten und vieles mehr. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um den Geschäftsführer Ing. Andreas Ecker freuten sich über den zahlreichen Besuch von Kundinnen und Kunden. Bei Speis & Trank konnte man sich angeregt unterhalten und sich in einem netten Ambiente beraten lassen.