Der traditionelle Gleichenbaum schmückt seit Dienstag den Rohbau des Wohnprojekts "Wohnen im Alter" in Neckenmarkt. Die Fertigstellung des 2 Millionen Euro Projektes ist für Winter 2021/2022 geplant.

NECKENMARKT. Viele Senioren möchten ihre Selbstständigkeit nicht aufgeben, Ungebundenheit und Freiraum in den eigenen vier Wänden sind gewünscht. Dafür sind Wohnalternativen für ältere Menschen notwendig - ein Projekt dazu entsteht aktuell in Neckenmarkt in der Gartengasse, beim Zellerkreuz in Richtung Horitschon.

Wohnraum für ältere Generationen



Die Gemeinde Neckenmarkt, Franz Drescher vom Pflegezentrum Drescher aus Raiding sowie die OSG schaffen gemeinsam betreuten Wohnraum für die ältere Generation - ein sehr wichtiges Projekt, um das sich Neckenmarkt seit Jahren bemüht. Dank der Initiative der Gemeinde, mit Bürgermeister Hannes Igler an der Spitze, wurde dieses Projekt im Vorjahr gestartet. Vor kurzem konnte bereits zur Gleichenfeier geladen werden.

Wohnen & Wohlfühlen



In der ersten Bauphase werden 16 Wohneinheiten zu je 65 m² mit Balkon oder Terrasse sowie ein Gemeinschaftsraum errichtet. „Die barrierefreien Wohnungen werden bewusst optimal auf die Bedürfnisse von Senioren ausgelegt. Auch durch die hohe Betreuungskompetenz kann man sich das Leben leichter machen“, so der Betreiber Franz Drescher, dem neben der Lage der Wohnhäuser auch die Möglichkeit auf Erweiterung wichtig ist.

Auch Bürgermeister Igler betonte seine Freude über dieses Projekt. „Ich freue mich, dass die Bemühungen und der Einsatz für dieses Projekt Früchte getragen haben und wir bald auch in Neckenmarkt modernen Wohnraum der älteren Generation zur Verfügung stellen können", so der Bürgermeister Johannes Igler.