LOCKENHAUS. Vor kurzem wurde in Lockenhaus die Postpartnerfiliale eröffnet. Durch die Übernahme der Post Partnerschaft durch die Familie Grabner bleibt die Post direkt im Zentrum der Gemeinde. Das Post Partner Modell ermöglicht Kunden, die Post- und Bankdienstleistungen auch am Samstag in Lockenhaus in Anspruch zu nehmen.

Schließung verhindert

Anfang des Jahres stand die Schließung der Postfiliale im Raum, da die Einnahmen tendenziell sinkend gewesen sein sollen. Mit der Übernahme durch die Familie Grabner konnte dies nun erfolgreich verhindert werden.