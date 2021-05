In Weppersdorf wird eine neue Gesundheitseinrichtung gebaut. Fertigstellung ist für Herbst 2022 geplant.

WEPPERSDORF. Neben einem allgemeinmedizinischen Bereich wird die Gesundheitseinrichtung Weppersdorf (GEW) zusätzliche Flächen für andere Gesundheitsdienstleister bieten. Im Obergeschoss sind fünf Wohnungen geplant. Bauträger ist die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft.

Spatenstich

Mit einem corona-konformen Spatenstich wurde am Pfingstmonat offiziell der Bau des Gebäudes gestartet. Die seit 2020 und nach mehreren erfolglosen Ausschreibungen unbesetzte Kassenvertragsarztstelle in Weppersdorf wird von der KRAGES in Form einer dislozierten Ambulanz vorübergehend besetzt. „Mit dem Bau der neuen Gesundheitseinrichtung Weppersdorf und der Einrichtung einer dislozierten Ambulanz wird die wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

"Wohnen im Alter"

Unmittelbar neben der Gesundheitseinrichtung sollen drei Wohnblöcke mit je acht Wohneinheiten für das „Wohnen im Alter“ entstehen. Die Pfarrgemeinde stellt den Grund zur Verfügung und erhält neben der Gesundheitseinrichtung Weppersdorf ein neues Pfarrhaus.

Pilotprojekt „Dislozierte Ambulanz“



Die KRAGES wird im Rahmen eines Pilotprojektes die mehrmals erfolglos ausgeschriebene Kassenstelle in Weppersdorf im Rahmen einer „dislozierten Ambulanz“ vorübergehend besetzen. Das Pilotprojekt wurde von der KRAGES in enger Abstimmung mit der Österreichischen Gesundheitskasse entwickelt. Die dislozierte Ambulanz ist eine Übergangslösung, bis sich eine Ärztin oder ein Arzt bereit erklärt, die Stelle zu besetzen.

In Weppersdorf werden die Ordinationsräumlichkeiten der ehemaligen Gemeindeärztin – diese ging 2020 in Pension – barrierefrei umgebaut und dort die dislozierte Ambulanz untergebracht. Anfang August 2021 wird die Ambulanz den Betrieb aufnehmen – zunächst mit voraussichtlich 15 Wochenstunden. Eine Ausdehnung der Öffnungszeiten ist geplant.