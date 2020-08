Das Unternehmerteam BNI Sonnenland wächst weiter. Der 33jährige diplomierte Finanzberater aus Kirchschlag hat langjährige Bankerfahrung und ist seit Februar 2020 als Außendienstmitarbeiter bei Donau Versicherung tätig. Durch die Mitgliedschaft wird Stefan Pürrer im Mitglieder-Erfolgs-Training das Basiswissen zum Netzwerken und zur BNI-Systematik vermittelt. Die Schulungen zu den Themen Netzwerken, Empfehlungen und Präsentation kombinieren Theorie und Praxis. Als Mitglied bei BNI wird der Versicherungsberater die Top Firmen der Region kennenlernen. Infolge des praktizierte Empfehlungsmarketing erwartet sich Herr Pürrer eine Umsatzsteigerung.

Seine Erwartungen sind durchaus berechtigt. BNI-Mitglieder erhöhen ihren Umsatz um durchschnittlich 20 % im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft. Die BNI Chapter sind eine dynamische Gruppe von Unternehmern, die wissen, wie wertvoll persönliche Geschäftsempfehlungen sind. In jedem Chapter kann nur ein Vertreter eines Fachgebiets (z. B. Dachdecker, PR-Agentur, Buchhändler etc.) Mitglied werden, damit es zu keinen Konkurrenzsituationen kommt.

Die Mitglieder des BNI Sonnenlands sprachen seit der Gründung am 01.04.2019 741 Geschäftsempfehlungen aus. Daraus entstanden Geschäftsumsätze von rund 600.000 Euro. Unter dem Motto „Wer gibt, gewinnt!“ stehen die Vernetzung und die Weiterempfehlung regionaler Unternehmer im Mittelpunkt der wöchentlichen Treffen, die in Form eines Unternehmerfrühstücks um 7 Uhr jeden Donnerstag im Sporthotel Kurz in Oberpullendorf stattfinden. Auf der Website www.bni-stmk-bgld.at/sonnenland kann man sich über die Mitglieder der Gruppe informieren und sich auch zu einem Besuch anmelden.