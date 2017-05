"Die Umrmung" am Hauptplatz Oberpullendorf

Am Freitag, den 12. Mai 2017, um 20.00 Uhr lädt die Gemeinschaft Cenacolo zum Musical-Abend am Hauptplatz in Oberpullendorf ein.

OBERPULLENDORF. "Die Umarmung" ist eine moderne Darstellung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn und seinem barmherzigen Vater. Der Eintritt ist frei. Ab 14.00 Uhr gibt es eine Information und Begegnung mit der Gemeinschaft Cenacolo.

Schlechtwetterersatztermin ist der 19. Mai 2017