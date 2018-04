Gewinnspiel: 2x2 Karten für das Festival "Church of Noise" in Mannersdorf

26.04.2018, 16:03 Uhr

Lineup 2018



Seit dem Jahr 2003 holt Veranstalter Nick Wukovits für dieses Festival österreichs beste Hardcore-, Metal- und Punkbands ins Burgenland. Die besten heimischen Punk-, Metal und Hardcore-Bands treffen traditionell beim Church Of Noise Festival aufeinandertreffen.Die Konzertreigen findet heuer bereits zum 15. Mal statt und es wird ein stimmungsvolles Festival erwartet.Headliner wird die Hardcore-Legendesein. Die in Kirchschlag und Mannersdorf beheimatete Band gehört sei 22 Jahren zu Österreichs Hardcore-Speerspitze, tritt aber nicht mehr allzuoft live auf. Umso gefeierter sind dann aber die raren Konzerte der Hardcore-Helden.sind die derzeit am heißesten gehandelte Punkband Österreichs. Mit ihren schnellen, von den Ramones inspirierten Dialekt-Songs und ihren extrem energievollen Auftritten rockt die Band alles in Grund und Boden.

Infos & Tickets

Mitspielen und gewinnen



Weitere Bands für diesen Abend sind:Einlass: 18.30 Uhr / Beginn: 19.00 UhrVVK: EUR 11,- / AK: EUR 14,-Karten: beim Pröstl, Sense Of Justice, NTRY (print your tickets at home) und bei Nick Wukovits (0664-2211907)Die Bezirksblätter Oberpullendorf verlosen 2x2 Karten.Teilnahmeschluss: 26. April 2018, 8.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.