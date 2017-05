Gewinnspiel: 8 Bücher „Conrad Seidls Bier Guide 2017”

10.05.2017, 00:00 Uhr

Der Bier Guide 2017 dokumentiert den Fortschritt der Bierkultur – 18. Ausgabe des Kompendiums der heimischen Bierszene betont auch die Bedeutung der klassischen Biergastronomie

Alle reden vom Craftbier-Trend und natürlich macht der Bier Guide von Conrad Seidl, der soeben in seiner 18. Ausgabe erschienen ist, da keine Ausnahme:. Etwa im Monatsrhythmus sperrt eine neue Kleinbrauerei auf. Und viele dieser Craftbierbrauereien weisen eine auch international viel beachtete Professionalität auf. Andererseits betont der Bierpapst: „Es ist überaus spannend, sich einmal etwas näher mit dem Bierstil Helles und Märzen zu befassen – nicht zuletzt deshalb, weil ein Bier aus Wien eine Goldmedaille des European Beer Star in dieser Kategorie erreicht hat. Der Stil ist vor allem vom Malz geprägt, die Hopfung ist sehr mild und die Bittere entsprechend gering. Das Wichtigste aber: Gerade weil es sich beim Hellen um ein Bier mit insgesamt wenig ausgeprägtem Geschmacksprofil handelt, ist der Stil sehr intolerant gegenüber Fehlern. Deshalb ist es wichtig, dass in allen Bierlokalen der Bierpflege, der Reinigung der Schankanlage und dem korrekten Zapfen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird.“

1.200 haben es in den Bier Guide 2017 geschafft

Bier Guide 2017: Der Reiseführer zur Bierkultur



Gewinnspiel

In Conrad Seidls Bier Guide 2017 gibt es u.a. auch ein. Zudem gibt es das kommentierte– knapp 1.200 haben es heuer in den Bier Guide geschafft. Darunter sehr traditionelle Wirtshäuser, die sich um Bierpflege verdient machen, ebenso die neuesten Craftbier Bars, in denen rare Bierspezialitäten von Kleinstbrauereien angeboten werden. Man muss sich nur darauf einlassen.Kann man die unterschiedlichen Lokaltypen mit ihren Angeboten überhaupt vergleichen? Der Bier Guide legt dafür als Maßstab internationale Referenzbetriebe an: Bietet ein österreichisches Lokal ein Maß an internationaler Bierkultur, wie man es etwa im Brüsseler Delirium Tremens Cafe findet? Oder ist es so bedeutend für die Identität der Stadt wie das Hofbräuhaus in München? Ist es von nationaler Bedeutung wie die Brasserie Federal in Zürich? Daran bemisst sich die Zahl der Krügerl, die von Conrad Seidls Bier Guide-Team vergeben werden.Das Bierangebot ist in ständigem Wandel begriffen und bei manchen Bieren muss man sich beeilen, weil sie nur ein einziges Mal gebraut werden – Bierkenner lieben solche, die vielleicht nie wieder zu bekommen sein werden. Jedenfalls gilt laut Seidl: „Wer immer das gleiche Bier bestellt, verpasst die Vielfalt der österreichischen Bierkultur".• Rund 1.200 Adressen von Bierlokalen,• in denen man unter insgesamt rund 5.000 Bierangeboten wählen kann auf.• gibt er einen Überblick über alle Besichtigungsprogramme der österreichischen Bierszene• Ein Verzeichnis der bestsortierten Bier-Shops.