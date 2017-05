Janosch & die Hecknschera beim Bauernschmaus in Stoob

Am Donnerstag, dem 18. Mai 2017, um 19 Uhr findet die Generalprobe für das neue Kabarettprogramm "Bauernschmaus im Logahaus" in der alten Mühle in Stoob statt. Der Eintritt ist frei.

So ist Janosch "Wer rastet der rostet" ist ein altes Sprichwort, das für den umtriebigen "Janosch" von den Hecknscherern zählt. Denn ruhen und rasten will er einfach nicht. So ist der vielseitige Kunstschaffende Ernst Istvanits ständig hinter einem Kulturprojekt her. Einmal als Kabarettist mit seiner neuen Formation, ein anderes Mal als Maler, dann wieder als Organisator von Ausstellungen.