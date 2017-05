STOOB. Am Samstag, den 13. Mai 2017, um 17 Uhr finden den Müttern zu Ehren in der Katholischen Pfarrkirche in Stoob ein Muttertagskonzert statt.

Mit dabei sind Voice of Lois, das Bläserensemble vom Musikverein Draßmarkt und der Katholische Kirchenchor Stoob. An der Orgel spielt Josef Gsertz. Im Anschluss sind alle Gäste zur Agabe geladen.