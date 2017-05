Neun Familien öffnen ihre Gärten in Kroatisch Minihof

KROATISCH-MINIHOF. Vor drei Jahren öffneten sich die Hoftore und Gartentüren in Kroatisch Minihof zu ersten Mal. Mit großen Interesse wanderten Besucherinnen und Besucher durch die Gärten. Es wurde gefachsimpelt, man tauschte sich bei dem einen oder anderen Achterl über Lust und Frust des Gartenliebhabers aus oder genoss ganz einfach die volle Blütenpracht des Frühsommers.



Gartenwanderung

Neun Familien öffnen diesmal ihre Gärten und laden Interessierte zur Besichtigung ein. Start der „Gartenwanderung“ ist am Sonntag, den 21. Mai 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr am Kirchenplatz in Kroatisch Minihof.