Zweite Bezirksausschusssitzung des Roten Kreuzes in Steinberg-Dörfl

04.05.2017, 10:46 Uhr

Diese fand am 24. April 2017 im neuen Gemeindezentrum statt.

Zentrales Thema

Gute Gespräche

STEINBERG-DÖRFL. Bürgermeisterin LAbg. Klaudia Friedl ließ es sich vor der Besprechung nicht nehmen, die Teilnehmer durch das neue Gemeindezentrum zu führen. Anschließend eröffnete Bezirksstellenleiter Franz Stifter die Sitzung: "Wir danken für die gute Zusammenarbeit und bitten höflich darum, dich für das Rote Kreuz auch in Zukunft in den verschiedensten Gremien positiv einzusetzen."Während der Sitzung wurden in erster Linie die noch zu erledigenden Aufgaben für den Großevent "ORF-Rotkreuz-Frühschoppen" besprochen. Weiters wurden die anwesenden Mitglieder über die aktuellen Änderungen auf der Bezirksstelle informiert. Anschließend gaben die Leiter der verschiedenen Leistungsbereiche ihre Berichte über die Tätigkeiten in den vergangenen Monaten ab.Bei einem netten Imbiss auf Einladung der Bürgermeisterin kam es noch zu einem regen Erfahrungsaustausch mit der Politikerin und dem Roten Kreuz, bei dem auch viele Probleme andiskutiert und besprochen wurden.