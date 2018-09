Almabtrieb bei Tamburica-Klängen

23.09.2018, 23:42 Uhr

Unterpullendorfer Folkloregruppe Hajdenjaki gastierte am Dachstein

Beim traditionellen Almabtrieb von der Walcheralm am Fuße des Dachsteins war heuer das Folkloreensemble "Hajdenjaki" zu Gast und brachte "exotischen" burgenländischen Charme ins Hochgebirge.Schon beim "Schottenrühren" auf der Walcheralm am Vorabend spielten die Hajdenjaki für die Gäste auf. Am kommenden Tag nahmen sie dann beim “Hoamfoarfest” unten im Tal am Walcherhof die traditionell geschmückten Kühe nach dem Almabtrieb musikalisch in Empfang.Dort wurde ein großes Fest gefeiert und die Gäste aus dem Burgenland mit ihren Darbietungen begeistert aufgenommen. Zuvor waren die Kühe auf der Alm in 1600 m Höhe festlich aufgeputzt und begleitet von vielen Zuschauern für den Winter ins Tal getrieben worden.Almbauer und Hüttenwirt Herbert Walcher konnte sich gemeinsam mit der Leiterin der Hajdenjaki Jelka Perusich über einen gelungenen innerösterreichischen Kulturaustausch freuen.Im Anschluss an ihre Auftritte ließen sich die Hajdenjaki natürlich auch nicht die Gelegenheit entgehen, dem Dachstein noch näher zu kommen, und mit der Seilbahn zum Dachsteingletscher auf 2700m hinaufzufahren und das atemberaubende Panorama zu erleben. Die Mini-Tournee ging mit der Heimfahrt aus den hohen Bergen in die pannonische Ebene bester Laune, singend und musizierend zu Ende.