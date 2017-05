Bio-Jungpflanzen als Stars auf grüner Bühne

08.05.2017, 08:28 Uhr

In Langeck fand das 16 Bio-Fest statt

LANGECK (mb). Alle Jahre wieder verwandelt sich das idyllische Langeck am ersten Mai-Wochenende zum Jungpflanzen-Mekka des Burgenlandes. Menschen aus Nah und Fern pilgern heran, um hier Pflanzen-Raritäten, essbare Blüten oder auch Wunderkräuter für ihren Garten zu erstehen. In Hülle und Fülle gab es natürlich auch die verschiedensten Tomaten-Sorten wie z.B. Blaue Tomaten, Zahnradtomate oder die Peruanische Beuteltomate oder Paprika wie Glockenpaprika oder Monkey Face, die verschiedensten Chilisorten, Melanzani, klassiche Kräuter und noch viel mehr - und das Alles natürlich in Bio-Qualität! Das Angebot ging aber weit über Pflanzlinge hinaus, so wurde auch Bio-Dünger wie Regenwurmhumus oder Garten-Dekoration in Ton und Korobwaren angeboten

Wolkenlose Bio-Branche

Bio-Gaumenfreuden

"Die Stimmung in der Bio-Branche ist wolkenlos, wie dieser wunderschöne Tag heute", freute sich Franz Tradtner, Geschäftsführer der Bio-Austria Burgenland über die zahlreichen Besucher und das tolle Angebot. Auch NR-Abgeordneter Nikolaus Berlakovich lobte das Engagement der Burgenländer in Sachen Bio "In unsicheren Zeiten, wünschen sich die Menschen Erdigkeit und Beständigkeit - und das beginnt oft im eigenen Garten mit dem Anbei von eigenem Gemüse."Natürlich wurde wie immer auch für das leibliche Wohl gesorgt. Besucher und Gäste konnten sich im romantischen Innenhof des Dorfzentrums mit genussvollen Bio-Spezialitäten laben.