Bischofsvikar P. Karl Schauer feiert Kirchweihfest mit Musica Sacra in Lockenhaus

11.09.2018, 10:54 Uhr

Beim Fest des Patrons St. Nikolaus von Tolentino war die Wallfahrtsbasilika in Lockenhaus am 9. September 2018 bis auf den letzten Platz gefüllt.

LOCKENHAUS. Der Bischofsvikar unterstrich in seiner Ansprache vor hunderten Pilgern die Bedeutung der berühmten Barockkirche zum hl. Nikolaus von Tolentino: "Sowohl in geschichtlicher als auch in kultureller Hinsicht ist dieses Bauwerk ein einzigartiges Juwel des Mittelburgenlandes – nicht zuletzt durch viele denkwürdige musikalische Ereignisse, die in diesem spirituellen Raum eine ganz besondere Ausstrahlung verleihen."

20-Jahr-Jubiläum

Schauer erwähnte in diesem Zusammenhang auch seine besondere Beziehung zu Musica Sacra Lockenhaus und gratulierte herzlich zum 20-Jahr-Jubiläum. Zur Aufführung gelangten große Choräle für Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach mit Kammerphilharmonie und Musica Sacra Lockenhaus unter der Leitung von Wolfgang Horvath.Die weithin bekannte Lockenhauser Pfarrkirche ist seit jeher Anziehungspunkt für unzählige Wallfahrer, Touristen und Musikbegeisterte und feiert das 350-jährige Bestehen mit einem bunten Veranstaltungsreigen über das ganze Jubiläumsjahr 2019.