Der (Voll)Koffer in Weppersdorf

14.05.2017, 10:52 Uhr

Bühnenwerk mit Beziehungskomödie auf der Bühne

Im evangelischen Gemeindezentrum oder auch als alte Schule bekannt, präsentierte das Bühnenwerk Weppersdorf, ihr aktuelles Stück. Die seit 22 Jahren bestehende Theaterkombo entschied, heuer die Beziehungskomödie in drei Akten „Der (Voll)Koffer“, zu spielen.Christiane Böhm, Mitbegründerin von Bühnenwerk berichtete, dass die Proben für das lustige Stück bereits vor Monaten begonnen haben. Dieser Fleiß hat sich auch heuer wieder ausgezahlt, denn die Hobbyschauspieler begeisterten ihr Publikum im zur Gänze ausgebuchten Vorstellungssaal. „Wir spielen nicht mehr in Mundart sondern in Hochsprache, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht", so Böhm.

Die Begeisterung für das Können der Mitglieder von Bühnenwerk, teilt auch der Sportverein Deutschkreutz, der sie für eine Zusatzvorstellung ins Vinatrium Deutschkreutz eingeladen hat. Alle die noch keine Gelegenheit hatten, in den Genuss der heiteren Vorstellung zu kommen, können dies am dritten Maiwochenende nachholen.