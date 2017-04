FPÖ Politiker hautnah erleben

27.04.2017, 19:56 Uhr

Mag. Johann Gudenus zu Gast im Flanagans

Die Biker-Bar Flanagans war diesmal Schauplatz für die FPÖ Veranstaltung „Politiker hautnah“. Dazu kam FPÖ Bundesparteiobmann Stellvertreter und Vizebürgermeister von Wien, Mag. Johann Gudenus, nach Oberpullendorf um sich mit den BürgerInnen auszutauschen, zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Dazu füllten zahlreiche Interessierte das Lokal um den Politiker kennenzulernen und mit ihm aktuelle Themen zu diskutieren.

Markus Kraly, FPÖ Bezirksgeschäftsführer betonte in seiner Eröffnungsrede, dass Ziele und Zukunftspläne durch diese Veranstaltung direkt an die Bevölkerung herangetragen werden sollen. Johann Gudenus ist dankbar dafür, dass die Bezirksgruppen tolle Überzeugungsarbeit leisten und sich mit den Bürgern direkt auseinandersetzen. „Dadurch konnte die FPÖ so stark werden wie nie zuvor“, so der Bundesparteiobmann Stellvertreter. Laut Bezirksgeschäftsführer Kraly sind auch in Zukunft weitere dieser Veranstaltungen geplant.