Freunde aus Alzey zu Gast in Neutal

03.05.2017, 13:54 Uhr

Die Freundschaft zwischen Alzey im deutschen Rheinland/Pfalz und Neutal wurde kürzlich mit einem Besuch in Neutal untermauert.

Viel auf dem Programm

NEUTAL. Die Freundschaft der beiden Orte geht bis in die 1970er-Jahre zurück und ist über Jahrzehnte gewachsen. Bei einem erstmaligen Besuch von Markus und Sandra Lamprecht in Neutal wurde diese tiefe Verbundenheit gefestigt. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese Freundschaft auch weiterhin mit Leben erfüllt und die Tradition der Solidarität über Staatsgrenzen hinweg gepflegt wird.Beim sehr umfangreichen Programm in Neutal stand unter anderem auch ein Besuch des "Tages der offenen Tür" im ARBÖ Prüfzentrum, beim Rot Kreuz Kaffee, beim "Tanz in den Frühling" vom Pfarrgemeinderat, beim Maibaumaufstellen der Freiwilligen Feuerwehr und ein Empfang im "muba - museuum für baukultur neutal" auf dem Programm.