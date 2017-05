Kobersdorfer Senioren auf den Spuren "500 Jahre Reformation" im Südburgenland

05.05.2017, 13:46 Uhr

Oberwart und Stadtschlaining

Die einzige Evangelisch Reformierte Kirche HB, Helvetisches Bekenntnis, befindet sich in Oberwart und wird von Pfarrer Laszlo Guthy mit seinen 1200 Mitgliedern bestens betreut.Zweite Station war dann die Evangelische AB, Augsburger Bekenntnis, in Stadtschlaining.Den Abschluss bildete traditionell ein Buschenschank Besuch in Rechnitz. "Die Beschäftigung mit dem Thema "500 Jahre Reformation" hat uns allen einen sehr guten Einblick in das aktive kirchliche Leben der Evangelischen Gemeinden gegeben," freut sich Seniorenbund Obmann Werner Gradwohl über die gelungene Tagesfahrt.