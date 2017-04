"Koreanische Impressionen" in der Galerie Turmhaus

23.04.2017, 11:59 Uhr

Harro Pirch lädt zur Frühlingsausstellung

Der gebürtige Steirer Harro Pirch, lud in seiner Wahlheimat Unterrabnitz, zu der Eröffnung der Frühjahrsausstellung in seine Galerie Turmhaus, ein. Unter dem Titel „Koreanische Impressionen“ stellte er die Bilder von ihm und die seines koreanischen Freundes und Künstlers Myoung-bok Lee aus.Inspiration für die Bilder war für Harro Pirch seine Reise nach Korea im vergangenen Jahr. 2016 bekam er die Möglichkeit, Bilder der Rabnitztaler Malerwochen im Museum of Contemporary Art auszustellen sowie Landschaftsbilder von ihm in der Galerie Nori zu präsentieren.

In seiner Eröffnungsrede im Garten seines Anwesens berichtete Harro Pirch von seinen Erlebnissen und Bekanntschaften die er während seiner Koreareise machen durfte. „Diese Stimmungen und Eindrücke die sich in mir aufgestaut haben, habe ich versucht in den Bildern umzusetzen“, so der Maler. Die stimmungsvollen Landschaftsbilder der beiden Künstler, können noch bis 7.5.2017 bestaunt werden.