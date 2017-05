Mittelburgenland bei Burgenländischen Blockflötentag vertreten

14.05.2017, 15:12 Uhr

Oberpullendorf : ZMS |

150 Blockflötisten beim großen Blockflöten-Workshop und -Konzert

"Ba-Rock-it!" lautete das Motto des 7. Burgenländischen Blockflötentags. Organisiert von der Lockenhauserin Kerstin Zach, Fachgruppenleitern des Musikschulwerks für das Fach Blockflöte, und Regina Himmelbauer als Vertreterin des Josef Haydn-Konservatoriums Eisenstadt, lockte das Blockflöten-Mega-Event heuer wieder über 150 BlockflötistInnen weit über das Burgenland hinaus an. Darunter auch einige Mittelburgenländerinnen an den Blockflöten. Dazu gesellte sich die "Popblock-Band" unter der Leitung von Sonja Fischerauer (Blockflöten) und Andreas Meller von der ZMS Oberpullendorf (E-Gitarre). Die Band kam mit Vanessa Bredl (Keyboard), Elena Schranz (Gitarre), Mateo Baumrock (E-Bass), Nikolai Borota und Niklas Feucht (Schlagzeug, Percussions) ebenfalls großteils von der ZMS Oberpullendorf, die E-BlockflötistInnen an den elektronischen Elody-Flöten aus dem Nordburgenland.Als Abschluss und Höhepunkt des Workshops präsentierten das Blockflötenorchester unter Leitung von Thomas List, die Kindergruppen und die Popblock-Band ein großes Konzert im Kulturzentrum in Eisenstadt