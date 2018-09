Musical Güssing: 24 Musical-Jahre im Zeitraffer

20.09.2018, 23:11 Uhr

Seit 1994 werden in Güssing Musicals inszeniert, einstudiert und aufgeführt.

Seit fast 25 Jahren bringt Musical Güssing eigenständig erarbeitete Musical-Produktionen auf die Bühne des Güssinger Kulturzentrums. Heuer ist es, das amfeiert. Das Hauptaugenmerk des Trägervereins liegt auf der Förderung von Talenten sowie auf der Aus- und Weiterbildung im Rahmen von Workshops.

Was das Ensemble unter der Leitung von Marianne Resetarits seit 1994 inszeniert, einstudiert und aufgeführt hat, liest sich wie ein Auszug aus dem Welt-Almanach der berühmtesten internationalen Musicals. Hier ein2017 Der Mann von La Mancha2016 Cabaret2015 Jekyll & Hyde2015 Musical Stories Backstage2014 Best of Musical2014 Evita2013 Evita2012 The Who's "Tommy"2011 Jesus Christ Superstar2010 Kiss me, Kate2009 Carousel2008 Anatevka2007 Fame2006 Hair2005 Footloose2004 Les Misérables2003 Grease2002 Einmal Eden einfach2001 Hugo Hugo2000 Hugo Hugo1999 Jesus Christ Superstar1998 Jesus Christ Superstar1997 Prinzessin Rose1996 Hair1995 Cats1994 ElisabethTOURISMUSREGION GÜSSINGHarald POPOFSITS, GeschäftsführerTelefon: 03322/44003 • Fax: 44454Mobil: 0664/4636573E-Mail: popofsits@suedburgenland.infoInternet: www.suedburgenland.info