Musical "Vila Mila" vor ausverkauftem Haus

30.04.2017, 23:14 Uhr

Auch am zweiten Wochenende konnte das KUGA-Musical die Besucher begeistern

Vor ausverkauftem Haus ging die Musical-Produktion "Vila Mila" in der KUGA in die zweite Runde. Manch eine/r ohne Kartenreservierung musste wieder umdrehen - es hatte sich offensichtlich herumgesprochen, dass da eine ganz besondere Show über die KUGA-Bühne ging!Mit vollem Esprit und vor begeistert mitgehendem Publikum konnten die über 30 Mitwirkenden dann auch diesmal wieder voll überzeugen! Unglaublich, welches Potential in unserer Region steckt und was da auf die Beine gestellt wurde!Hier ein paar Fotos vom Samstag.P.S.: angeblich soll es im September noch eine zusätzliche Chance für alle diejenigen geben, die es diesmal definitiv nicht geschafft haben, das Geschehen im kleinen mittelburgenländischen Dörfchen Krottendorf/Zabinjak mitzuerleben...