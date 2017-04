Offene Türen bei Rosa und Anton Moritz

30.04.2017, 23:46 Uhr

Ein faszinierender Skulpturengarten und eine Vielzahl an Objekten erwartete die Besucher bei den Moritz in Helenenschacht

In den vergangenen Jahren hat das Ehepaar Moritz - Frau Rosa und ihr Anton, gemeinsam schon eineinhalb Jahrhunderte alt - seine Leidenschaft für Skulpturen und Objekte aus Fundholz entdeckt.„Wir hatten einen Weingarten, da habe ich als junge Frau die Reben veredelt, wir haben ihn ausgepflanzt. 52 Jahre haben wir ihn bearbeitet, geerntet und er hat unser täglich Brot gebracht. Als wir ihn roden mussten, wären die Stöcke verheizt worden. Das war mir zuwider“, erzählt Rosa Moritz, wie es begann mit ihrer neuen, gemeinsamen Leidenschaft.„Mein Sohn, der Alfred, hat dann gemeint `Machts es was draus`“ und so hat es angefangen, dass Anton und Rosa Moritz auf ihre alten Tage daran gegangen sind, mit Herz und Liebe Kunstwerke aus Weinstöcken, Baumwurzeln und allerlei Hölzern zu schaffen.Die beiden haben seitdem bereits zu mehreren Ausstellungen eingeladen. „Jede Ausstellung widmen wir einem karitativen Zweck. Wir haben schon Spenden für Flüchtlinge und für die Caritas gesammelt", so Rosa Moritz.Heuer haben sie ihre Türen oben in Helenenschacht Nr. 40 am 30. April und 1. Mai geöffnet und unterstützen damit diesmal die Jungfeuerwehr in Ritzing. Dabei gesellen sich zu den großen Arbeiten im Freien viele ganz individuelle, dekorative Werke im Ausstellungsraum oben im Haus und natürlich die bekannt köstlichen Bäckereien von Frau Rosa und ihren fleissigen Helferinnen. Nicht zu vergessen die guten Roten vom Weingut Moritz. Und viele Besucher - alte Freunde und Bekannte ebenso, wie Kulturvolk und sogar Gäste aus dem fernen China.