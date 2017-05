Schürzenträger und Weingut Liegenfeld

06.05.2017, 01:52 Uhr

Volles Haus bei Jazz & Wein in der KUGA

Die Schürzenträger zeigten sich von ihrer "jazzigsten" Seite und machten beste Stimmung in der KUGA und auch der Schmäh rannte - mit Ferenc auf der Bühne ebenso wie mit dem Publikum.Die Weine steuerte diesmal das Weingut Liegenfeld vom Weinquartett in Donnerskirchen bei. Die Weißen und auch Roten vom See konnten durchaus überzeugen, allein bei der Menge hatte Andreas Liegenfeld die Mittelburgenländer offensichtlich leicht unterschätzt...Aber die Stimmung war gut und die Schürzenträger heizten mit ihrer Musik so richtig ein. Frontman Claus Huber betätigte sich - obwohl leicht gehandicapt - als Chef-Einheizer und war um keinen Schmäh verlegen. Wie es sich bei Jazz & Wein in der KUGA gehört. Nur krowodisch sollte er noch lernen. Meint der Ferenc.