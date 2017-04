Über 900 Wanderbegeisterte beim Bezirksfeuerwehrwandertag in Draßmarkt

25.04.2017, 13:21 Uhr

Das Ortsfeuerwehrkommando Draßmarkt mit Kommandant OBI Anton Wiedenhofer und das Bezirkskommando mit OBR Martin Reidl als Kommandant freuten sich über das große Interesse.

Verdiente Preise

Gemütlicher Ausklang

DRAßMARKT. Die Strecke führte, beginnend bei der Markthalle Draßmarkt, über Felder und Wälder rund um Draßmarkt. Entlang der 10km lange Wanderstrecke wurden die Wanderer an drei Labstellen mit Speisen und Getränke versorgt. Unter den Wanderern tummelten sich auch zahlreiche Ehrengäste wie Nikolaus Berlakovich, Manfred Seidl und Hans Hatzl.Größte Wandergruppe war die Feuerwehr Glashütten bei Langeck, wofür es einen Pokal gab. Für alle anderen Wanderer gab es als Wanderabzeichen ein Stifterl Rotwein mit Floriani-Etikette.Der Ausklang des Wandertages wurde wieder in der Markthalle Draßmarkt gefeiert.Interessierte Ortschaften aus dem Bezirk können ihre Bewerbung gerne an das Bezirkskommando senden.