Ungewöhnlich gewöhnliche Gedanken des Alltags

26.04.2017, 12:39 Uhr

Herta Mittenbacher präsentierte ihr viertes Buch

NECKENMARKT (mb). Die gebürtige Neckenmarkterin Herta Mittenbacher präsentierte am 22. März im Pfarrheim Neckenmarkt ihr viertes Buch mit dem Titel "Ungewöhnlich gewöhnliche Geschichten des Alltags". Nach jahrelanger Schreib-Abstinenz erwachte im letzten Jahr in ihr wieder die Lust am Schreiben und so fanden besinnliche Gedichte, lustige Anektoden und nachdenklich stimmende Geschichten auf 120 Seiten Platz. "Ungewöhnlich gewöhnliche Gedanken des Alltages ist ein Buch, in dem ich mich mit Momenten des Glücks, mit Glaube, Hoffnung, Wünschen, Träumen und Erinnerungen auseinandersetze", so die offenherzige Neckenmarkterin. Pfarrer Franz Brei schloss sich ihren Begrüßungsworten an "Ohne Hoffnung und Glaube sind wir nur die Hälfte, das hat Herta in ihrem Buch wunderbar erkannt und sehr berührend nieder geschrieben."Das Parrhaus war bis auf den letzten Platz gefüllt und das Publikum genoss eine tiefsinnige Präsentation mit wunderschöner Musik, tollen Fotos aus der Umgebung und lauschte den ungewöhnlichen, von Herzen kommenden Gedanken, die berührend vorgetragen wurden. Mit den Worten: "Ob Gedicht oder Geschichte, Seite für Seite, ob leicht, ob schwer, erlebt habe ich sie alle.", schloss Herta Mittenbacher einen gelungenen Abend und lud noch zum gemütlichen Beisammensein ein.