Vampiralarm in Lockenhaus

15.10.2017, 17:23 Uhr

Dracula-Event zu Gast auf der Ritterburg

Wenn es draußen früher finster wird und der Herbst Einzug hält, tummeln sich auf der Ritterburg Lockenhaus düstere Gestalten. Bereits zum 5. Mal gastiert der Dracula-Event auf der Burg und feierte am Donnerstag Premiere. Bei dieser Theateraufführung wird die Geschichte des blutrünstigen Grafen Dracula zu einem spannenden Erlebnis gemacht. Denn gemeinsam mit dem Theaterensemble ziehen die Zuschauer durch die Burg und den Burggarten. Zur Premierenfeier fanden sich zahlreiche Gäste ein und wurden im Mondschein von Vampiren und Werwölfen durch die Burganlage zu verschiedenen Stationen geleitet. Die Nacherzählung von Bram Stokers Meisterwerk und das besondere Ambiente der Burg ließen Gänsehautfeeling aufkommen und den Gruselfaktor steigen. An den nächsten beiden Wochenenden kann noch in die Welt der Vampire eingetaucht und der eindrucksvolle Theaterabend mit jeder Menge magischer Überraschungen und voller beeindruckender Effekte, genossen werden.