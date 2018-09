Wo Monster mit 450 PS keinen Stein auf dem anderen lassen

09.09.2018, 22:10 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler der Sekundaria der Kaisersdorfer Storchennest-Schule machten sich vor kurzem im Basaltwerk am Pauliberg ein Bild davon, was es heißt, wenn 45 Tonnen schwere Maschinen sich in einen Berg fressen.

„Man hat das Gefühl, man ist in einer Filmkulisse, wie in einer anderen Welt!“, wurde das Gefühl, sich in einer Science-Fiction-Produktion wiederzufinden, in Worte gefasst. Die Schüler konnten sich ausführlich über die Arbeit im Steinbruch, in dem rund 20 Mitarbeiter beschäftigt sind, informieren. Besonders beeindruckt zeigten sie sich von der Kraft der Sprengungen, die dort vorgenommen werden, und den Dimensionen der riesigen Maschinen. Die in dieser Umgebung notwendigen strengen Sicherheitsvorkehrungen wurden ebenfalls ausführlich besprochen.Das Basaltwerk wurde in der Nachkriegszeit mit Mehrheitsbeteiligung des Landes Burgenland gegründet, um zugleich Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region zu schaffen als auch Material für den dringend notwendigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ortsnah bereitstellen zu können. Zu Beginn wurde noch mit viel menschlicher Arbeitskraft produziert, 80-100 Arbeitsplätze entstanden damals. Inzwischen machen die schwere Arbeit schon lange riesige Muldenkipper mit fast 450 PS.Die Produkte aus Pauliberg-Basalt sind heute vielfältig vom Material für Straßenbau in verschiedensten Körnungen bis hin zu Steinmehl für die Landwirtschaft und Dekorsteinen für den Vorgarten.Nach dem Lokalaugenschein im Basaltwerk machte die Schülergruppe noch einen Zwischenstopp im Steinmuseum in Landsee, das mit rund 40 Exponaten die Geologie des Burgenlandes zeigt. Darunter selbstverständlich auch schöne Basaltbomben aus dem Pauliberg.Anschließend nutzte man das schöne Spätsommer-Wetter und wanderte zu Fuß zurück nach Kaisersdorf ins Storchennest.